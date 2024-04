Tragedia sul Gran Paradiso

Un tragico incidente ha scosso la comunità alpinistica con la morte di un alpinista francese di 47 anni sul versante valdostano del massiccio del Gran Paradiso. La vittima, la cui identità non è stata resa nota pubblicamente, è stata trovata senza vita dopo essere scivolata in un ripido canale nell'area dell'Herbetet, una delle cime più imponenti della zona, con un'altitudine che supera i 3.700 metri.

L'allarme è stato lanciato da un amico dell'uomo, preoccupato per il suo mancato ritorno dalla scalata. Non avendo notizie, ha contattato la Centrale unica del soccorso, che ha immediatamente attivato le operazioni di ricerca e soccorso. Le squadre del Soccorso Alpino Valdostano sono intervenute tempestivamente, utilizzando anche un elicottero per perlustrare l'area e individuare il corpo della vittima.

L'alpinista aveva iniziato la sua avventura da solo, partendo dalla località di Tignet, situata nella suggestiva Valsavarenche. L'auto dell'uomo è stata rinvenuta parcheggiata nei pressi di questa località, indicando il punto di partenza della sua escursione fatale. La scoperta dei suoi ramponi ai piedi ha evidenziato il suo intento di affrontare terreni montuosi e difficoltosi.

Le operazioni di recupero sono state estremamente complesse a causa delle avverse condizioni meteorologiche e della conformazione impervia del terreno. Tuttavia, nonostante le difficoltà, il Soccorso Alpino Valdostano è riuscito a recuperare il corpo della vittima. Il medico dell'equipaggio ha purtroppo constatato il decesso dell'alpinista sul posto.

Il corpo della vittima è stato trasportato ad Aosta, dove è stato consegnato al Sagf (Servizio Anagrafe, Gestione e Funzioni) per le procedure di riconoscimento e perizia.