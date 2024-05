In arrivo a Pont-Saint-Martin: Il Corso di Primo Soccorso Pediatrico - IV Edizione

Sabato 11 maggio 2023, alle ore 14:30, presso la Maison du Boulodrome di Pont-Saint-Martin, l'Associazione Volontari del Soccorso Mont Rose, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, ti invitano a partecipare al Corso di Primo Soccorso Pediatrico, giunto alla sua IV edizione.

Questo corso, caratterizzato da una combinazione di teoria e pratica, è progettato per fornire le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza che coinvolgono i bambini. E la cosa migliore? È gratuito e aperto a tutti!

Se sei genitore, nonno, insegnante, educatore, babysitter o animatore, questo corso è perfetto per te. Durante il pomeriggio, affronteremo argomenti cruciali come il corretto allertamento del sistema di emergenza sanitaria, la valutazione del bambino in situazioni di emergenza, le manovre salvavita e molto altro ancora. Avrai l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso attraverso simulazioni pratiche su manichini, garantendo una formazione completa ed efficace.

Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza, che potrà essere un prezioso strumento nel tuo percorso di crescita e di conoscenza nel campo del primo soccorso pediatrico.

Non perdere questa occasione unica di acquisire competenze vitali che potrebbero fare la differenza nella vita di un bambino. Unisciti a noi il 11 maggio e preparati a diventare un vero e proprio eroe della salute!