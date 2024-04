Doriana Piergentili, direttrice Poste Italiane Donnas Maestra del Lavoro

In Valle d’Aosta la dipendente di Poste Italiane, Doriana Piergentili, sarà insignita dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 71 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In Valle d’Aosta il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” sarà formalmente insignito presso il palazzo regionale a Doriana Piergentili , Direttrice dell’Ufficio Postale di Donnas, per meriti di “perizia, laboriosità e buona condotta morale”. Doriana è infatti un esempio per la sua integrità, dedizione e disponibilità verso i colleghi e i clienti; è’ una persona fortemente motivata, sempre presente e con forte attaccamento all’azienda.



“Non mi aspettavo di ricevere questo riconoscimento che per me è motivo di grande orgoglio personale. Lavoro in Poste Italiane da 34 anni, quando sono stata assunta come operatrice di sportello; da quel momento ho iniziato un percorso di crescita che mi ha portato a diventare Direttrice di ufficio postale, ruolo che attualmente ricopro a Donnas, la città dove abito – dichiara Doriana – Amo molto il mio lavoro e Poste Italiane per me è come una casa alla quale mi dedico con entusiasmo. Il mio ruolo mi offre la possibilità di mettermi a disposizione dei clienti in un territorio che conosco; le persone mi riconosco e mi danno fiducia e questo mi fa molto piacere. Ringrazio tutti i colleghi di Poste Italiane e chi ha pensato a me per ricevere questo importante riconoscimento”

La Valle d’Aosta vanta un presidio del territorio attraverso gli Uffici Postali praticamente totale. Sono infatti 71 gli Uffici, dei quali 45 sono dotati di ATM Postamat, ai quali si affiancano oltre 37 Punto Poste, un network di prossimità che semplifica l’esperienza di acquisto dei cittadini. Sono oltre 25 i dipendenti impiegati fra personale in servizio diretto negli Uffici e staff di coordinamento, oltre il 60% dei dipendenti è donna e più della metà degli Uffici Postali ha un direttore donna, a conferma dell’attenzione di Poste verso i temi di parità ed inclusione.

Con l’obiettivo di mettersi al servizio dei cittadini, Poste Italiane a fine 2022 ha anche avviato il progetto Polis per fare degli Uffici Postali una Casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.