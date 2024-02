Ron in concerto con il tour "Al Centro Esatto della Musica"

Nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, è in programma il concerto di Ron "Al centro esatto della musica",

Il suo nuovo live Al Centro Esatto della Musica, titolo eloquente, riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi e che bene descrive lo stato di grazia che l’artista sta vivendo.

Questo nuovo show sarà un viaggio intimo e profondo nel cuore pulsante della musica. Attraverso una scaletta ricca di oltre venti titoli, accompagnato da tre musicisti d’eccezione, Ron si racconterà al pubblico grazie a uno dei repertori tra i più belli e conosciuti della musica d’autore italiana, tra grandi successi e brani tratti dall'ultimo disco Sono un figlio, oltre ad un toccante tributo a Luigi Tenco, con la versione di Lontano Lontano con cui ha aperto l’ultima edizione del Premio Tenco lo scorso ottobre quando ha ricevuto il prestigioso Premio alla Carriera.

Ron descrive questo nuovo spettacolo come un modo per mettersi in gioco e racconta “ora lo faccio come mai prima, vado in teatro con un concerto rinnovato, a cui abbiamo lavorato molto, perché vivo per la musica e sono felice quando sono davanti ad un pubblico… Da sempre è così, da quando ragazzino ho cominciato questo splendido mestiere di cantautore”.

Sul palco con Ron (chitarra, pianoforte e voce) ci saranno Giuseppe Tassoni (piano e tastiere); Roberto Di Virgilio (chitarre); e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica).

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MIX ROSSO

Biglietti: Platea Intero € 25,00/Ridotto € 20,00 – Galleria Intero € 18,00/Ridotto € 13,00