La XVII Campagna regionale FIDAS Valle d'Aosta del 2024: Promozione e diffusione del Dono del Sangue e del Plasma

Denominata "NOI DI FIDAS doniamo sangue in Valle d’Aosta", l'iniziativa sarà presentata in un evento pubblico che si terrà ad Aosta mercoledì 28 febbraio 2024 presso l’Auditorium dell’Istituzione Scolastica “Innocenzo Manzetti” in Via Chambéry, n. 105.

L'evento sarà moderato dalla giornalista pubblicista Sara Colombini e presieduto dal Presidente valdostano dei Donatori di Sangue della FIDAS, Giuseppe Grassi. Tra i relatori ci saranno l'Assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, il Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, Pierluigi Berti, e altri importanti rappresentanti istituzionali e associativi.

L'evento sarà dedicato alla memoria di Aldo Ozino Caligaris, ex presidente nazionale della FIDAS, in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa. Si svolgerà anche la "Giornata regionale di promozione del dono del sangue e del plasma", istituita in suo onore.

Durante l'incontro, i Donatori di Sangue della FIDAS e AIACE Valle d’Aosta, associazione di volontariato di cinefili, firmeranno un Protocollo d’Intesa per unire le forze nella promozione del dono del sangue e della cultura cinematografica. La Campagna regionale sarà caratterizzata dal coinvolgimento dei giovani e dalla promozione di stili di vita sani e responsabili.

Il Direttivo regionale della FIDAS Valle d’Aosta ribadisce il proprio impegno a favore dell'autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti e ringrazia tutti coloro che sostengono e partecipano alle attività della FIDAS. La Campagna si svolgerà anche in collaborazione con le istituzioni sanitarie regionali e prevede una serie di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione del sangue per salvare vite umane.

Per un'impronta ecologica e sostenibile, non verranno stampate locandine e manifesti per l'evento, ma tutto il materiale sarà pubblicato sulle piattaforme online della FIDAS.