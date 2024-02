37° Edizione delle Rencontres de Physique de la Vallée d’Aoste

Da lunedì 4 a sabato 9 marzo prossimi, al Centro Congressi dell'hotel Planibel di La Thuile è in programma l'edizione numero 37 delle Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste.

Si tratta, com’è noto, di un grande evento scientifico di livello internazionale, organizzato dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con l’I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che con cadenza annuale permette di fare il punto sullo stato della ricerca nel settore delle particelle elementari, i più piccoli costituenti della materia. Il Comune di La Thuile offrirà come sempre il suo sostegno all’iniziativa.

“Siamo lieti di accogliere anche quest’anno les Rencontres – ha dichiarato l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - consapevoli della ricchezza dei contributi proposti da relatori di alto livello provenienti da tutto il mondo sul tema delle particelle elementari che si è qualificato nel tempo come uno degli appuntamenti scientifici più importanti nel campo, confermando l’impegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta a promuovere la cultura e la ricerca scientifica”.

I temi trattati, con più di 50 relazioni, saranno quelli della cosmologia e della fisica delle astroparticelle, della materia oscura, dedicando ampi spazi ai contributi dei giovani fisici.

Anche questa edizione si arricchirà, grazie alla collaborazione dell'INFN, di attività didattiche laboratoriali rivolte alle scuole: