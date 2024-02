LA CULTURE EST LA FORCE D'UN PEUPLE !

Dans la politique valdôtaine, au cours des quarante dernières années, l'argent, sous forme de contrats, d’achats publics, de « contributions », a définitivement pris le dessus sur les investissements dans la culture. Même en parler apparaît comme une absence d’arguments sérieux, un manque de concret, voire de naïveté.

Dans cette période historique où l'on acclame d'une « réunion » des mouvements politiques valdôtains, la base est justement de retrouver cette unité linguistique et culturelle qui lie profondément tous les Valdôtains ! Les manifestations historiques sont désormais grotesquement promues et présentées comme de tristes phénomènes folkloriques à la Walt Disney fin en soi ou au service des touristes, au lieu de chercher au plus profond des racines de ces « expressions ancestrales » et de fournir un terrain fertile, aussi à travers le système scolaire avec un sérieux programme de Civilisation Valdôtaine, afin qu'elles puissent continuer à porter des fruits.

Ce n'est qu'ainsi que la Vallée d'Aoste pourra connaître une stabilité permettant un développement économique respectueux des personnes et de l'environnement. Un Peuple se reconnaît à sa Langue, il faut la promouvoir et surtout la parler !