Al via il primo salone dell'orientamento in VDA

Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio 2024 in Piazza Chanoux ad Aosta, negli spazi della tensostruttura già presente per la Foire, si svolgerà il 1° salone dell’orientamento organizzato in Valle d'Aosta per supportare i giovani nella scelta consapevole del loro futuro.

Nelle mattinate di giovedì e venerdì, dalle 08.00 alle 13.30, l’ingresso alla tensostruttura è riservato agli studenti delle classi IV delle scuole secondarie di secondo grado e alle classi II, III e IV del sistema di IeFP. Nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio, dalle 14.30 alle 18.00, è prevista l’apertura al pubblico del padiglione e l’accesso libero agli stand presenti.

L’obiettivo è quello di fornire ai giovani e alle loro famiglie strumenti utili per conoscere le opportunità post diploma, accademiche, formative e lavorative, e favorire una scelta ponderata e consapevole del proprio futuro.

Per gli studenti e le studentesse delle classi IV delle scuole secondarie di secondo grado e delle classi II, III e IV del sistema di IeFP, che saranno circa 850, saranno organizzati inoltre diversi workshop, in diverse sedi satellite, che daranno ai giovani l’opportunità di approfondire tematiche differenti, tra cui la costruzione di un CV efficace, la presentazione del sistema universitario, la simulazione dei test di ingresso di diverse facoltà, la conoscenza del sistema ITS. Non mancheranno poi approfondimenti sulle opportunità di studio e lavoro all’estero, informazioni sulle borse di studio e agevolazioni, nonché la conoscenza di alcune imprese strategiche regionali.

Nel corso della manifestazione vi saranno inoltre due eventi aperti al pubblico. Giovedì 8 febbraio alle ore 16.30 presso il padiglione di #VDAorienta è previsto l’incontro con Leonardo Lotto, che dopo aver concluso il percorso di studi presso l’Università Bocconi si è brillantemente laureato al Cems di Londra con il Master CEMS in International Management. La scelta del percorso di studi, l’esperienza all’estero e le aspirazioni future saranno al centro del suo speech dove si parlerà di giovani con i giovani.

Venerdì 9 febbraio alle ore 18.00 al Teatro Giacosa si continuerà a parlare di giovani, ma con la voce dell’esperto. Ospite di “Sogni e professioni: Destinazione futuro” sarà infatti la nota psicoterapeuta Stefania Andreoli che cercherà di supportare con un’attenta analisi i giovani chiamati ad affrontare una delle sfide più impegnative, ovvero quella della scelta rispetto al proprio futuro. Con l’aiuto di Luna Esposito, content creator della community Will, si stimolerà un dialogo interattivo con il pubblico.

Per conoscere tutte le realtà formative, accademiche e istituzionali presenti al salone è possibile consultare il link di progetto https://www.vdalavora.it/vda-orienta/.