Aosta entra nella rete delle città ciclabili: un traguardo ecologico e cittadino

Nella suggestiva cornice virtuale del settimo incontro annuale di FIABComuniCiclabili, rivolto alle città sensibili alla mobilità sostenibile, Aosta ha ricevuto con orgoglio la Bandiera Gialla 2024.

Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta dal 2017 a oggi a ben 180 città, celebra l'impegno dei territori italiani nella promozione della ciclabilità come modello di mobilità eco-sostenibile, un passo cruciale per la transizione virtuosa delle nostre comunità.

Il Comune di Aosta, insignito di 3 "bike-smile" su un massimo di 5, è entrato a far parte della rete nazionale dei ComuniCiclabili di FIAB. Questo traguardo è stato condiviso con Ascoli Piceno, che ha ottenuto 2 "bike-smile". Gli analisti di FIAB hanno riconosciuto a Aosta una rete ciclabile in fase di completamento, ben strutturata, con percorsi dedicati al bike to work e collegamenti strategici alla Zona 30 e alla relativa ZTL del centro da Ovest.

Il rapporto di valutazione suggerisce di consolidare rapidamente la rete attraverso soluzioni "leggere" come corsie ciclabili, semafori avanzati, doppio senso ciclabile e strade E-bis all'interno delle Zone 30, in attesa delle implementazioni previste dal Biciplan.

Un plauso speciale è stato rivolto alle iniziative di governance, in particolare all'istituzione dei Mobility Manager aziendali e d'area. FIAB suggerisce anche la creazione di un "ufficio biciclette" per sviluppare progetti di bike to work, bike to school e bike to shop.

L'assessore alla Mobilità, Loris Sartore, ha sottolineato l'importanza del riconoscimento FIAB, evidenziando gli sforzi del Comune di Aosta nella promozione della mobilità ciclabile. Questo permetterà alla regione di confrontarsi con città all'avanguardia e di implementare soluzioni per agevolare gli spostamenti dei cittadini.

L'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto, ha sottolineato la sfida di completare la rete ciclabile di Aosta, unendo i percorsi esistenti con il progetto "Aosta in bicicletta". Nonostante le difficoltà, si prevede che i cittadini apprezzeranno l'opportunità di muoversi comodamente, in modo economico e veloce, per gli spostamenti brevi.

Il presidente nazionale FIAB, Alessandro Tursi, ha dichiarato che la crescita della rete dei ComuniCiclabili è frutto della collaborazione tra l'associazione e le amministrazioni locali. Le comunità locali sono motori di innovazione per migliorare lo spazio urbano.

FIAB-ComuniCiclabili è un progetto che stimola le amministrazioni locali a sviluppare politiche di mobilità ciclistica, essenziali per la transizione virtuosa delle città. Ogni anno, FIAB rinnova il punteggio assegnato ai comuni, adattandolo ai progressi compiuti. La Bandiera Gialla, simbolo dei "bike smile", rappresenta un impegno continuo per migliorare la ciclabilità urbana.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.comuniciclabili.it.