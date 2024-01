Assemblea UIL Valle d’Aosta per i lavoratori frontalieri

L'obiettivo di questa iniziativa è approfondire le luci ed ombre del nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, focalizzandosi anche sulla sicurezza sociale in Svizzera. La UIL Valle d’Aosta, riconoscendo l'importanza di questo accordo per i lavoratori frontalieri, ritiene essenziale promuovere un'assemblea aperta a tutti coloro che si trovano in questa condizione lavorativa.

Durante l'assemblea, sarà possibile ottenere un approfondimento sulle norme che disciplinano la lavorazione frontaliera. La discussione sarà guidata da figure di spicco, tra cui il Segretario Generale UIL Frontalieri Raimondo Pancrazio, il Responsabile ITAL UIL del Vallese Pasqualino Gallicchio e il Segretario Generale UIL Ramira Bizzotto.

La partecipazione è aperta a tutti i lavoratori interessati e rappresenta un'opportunità unica per comprendere appieno le implicazioni dell'accordo fiscale Italia/Svizzera e per discutere delle normative che regolamentano la condizione dei frontalieri. Vi aspettiamo numerosi per un confronto costruttivo e informativo che possa fornire chiarezza su questo importante aspetto della vita lavorativa transfrontaliera.