Concerto "Sent or eun mezeucca": 45 an avouì le Trouveur Valdotèn

Nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 20.30, al teatro Splendor di Aosta è in programma il concerto SENT OR EUN MEZEUCCA.

Sent Or Eun Mezeucca - 45 An Avouì Le Trouveur Valdotèn è una celebrazione del 45° anniversario del gruppo musicale valdostano, autentico custode della tradizione musicale e culturale della Valle d’Aosta e delle Alpi Occidentali.

Per quasi mezzo secolo, i Trouveur Valdotèn hanno dedicato la loro arte alla conservazione e valorizzazione della ricerca storica, delle canzoni e della musica tradizionale alpina. Questo evento rappresenta un'occasione imperdibile per apprezzare il loro inestimabile contributo culturale.

La serata vedrà la straordinaria collaborazione del trio sperimentale Estremìa, noto per la sua capacità di fondere la tradizione con l'innovazione. Insieme, i Trouveur Valdotèn ed Estremìa offriranno un'esperienza musicale senza precedenti, dove la storica famiglia Boniface, da generazioni portavoce della memoria culturale valdostana, incontra l'audacia e il talento di artisti che esplorano nuovi orizzonti musicali.

Questo spettacolo non sarà solo un ritorno alle radici, ma anche un audace passo verso il futuro. Il repertorio tradizionale verrà eseguito con una varietà di strumenti, che spaziano dall’organetto diatonico al sintetizzatore, passando per il violino e la ghironda elettroacustica. La voce, elemento centrale dello spettacolo, si esprimerà anche attraverso la beatbox, creando un ponte tra passato e presente.

Tra gli ospiti speciali ci saranno Luis de Jyaryot, celebre cantante della Valle di Ayas e Maura Susanna, autrice e storica interprete delle canzoni di Magui Bétemps.

Lo spettacolo è inserito tra le iniziative promosse dall’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile in occasione della 1024a edizione della Fiera di Sant’Orso, la Saint Ours.

Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.