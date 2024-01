Revolutionizing Emergency Response: Da febbraio l'elisoccorso h24 in Valle d'Aosta

Da giovedì 1° febbraio, prende il via il servizio di elisoccorso h24, una nuova iniziativa cruciale che rappresenta una svolta fondamentale nella gestione delle emergenze sul territorio valdostano. La nuova strutturazione, ancora in fase sperimentale, mira a perfezionare l'attività operativa e identificare eventuali criticità.

Questa fase sperimentale è il risultato di un periodo di prova della durata di 3 mesi, durante il quale le attività di elisoccorso sono state estese fino alle ore 20, al fine di testare e valutare l'efficacia del servizio. Durante questo periodo, che ha avuto inizio il 1° novembre, sono state effettuate circa 25 missioni di soccorso.

Un passo significativo è rappresentato dalla validazione di 35 nuove piazzole di atterraggio, portando il totale a 47 siti idonei per l'atterraggio in orario notturno. Nuove validazioni continuano a essere effettuate settimanalmente, contribuendo a rendere sempre più capillare la distribuzione del servizio sul territorio valdostano.

Il servizio è il risultato di una sinergia tra il Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino Valdostano e il Servizio 118 dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Carlo Marzi, sottolineano l'importanza di questo servizio, che non solo attiva l'elisoccorso 24 ore su 24, ma prevede anche l'assegnazione di ambulanze, auto mediche aggiuntive e personale dedicato sul territorio. Questa iniziativa consente una copertura completa delle emergenze territoriali, tenendo conto delle esigenze sanitarie sia dei residenti che dei turisti. Un passo avanti significativo per garantire la sicurezza e l'assistenza in situazioni di emergenza nella regione.