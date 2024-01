Governo Valdostano |

GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita presieduta da Renzo Testolin

I principali provvedimenti della Giunta regionale PRESIDENZA DELLA REGIONE E’ stata approvata la convenzione tra la Regione – per il tramite del Centro funzionale e pianificazione – e Fondazione Montagna sicura per il coordinamento e lo svolgimento di iniziative istituzionali, divulgative, formative e scientifiche, per il settore neve e valanghe. OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE È stata presa in esame la deliberazione relativa alla “Determinazione, per il 2024, delle tariffe da applicare a carico dei subATO per il conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani nonché’ delle tariffe per il conferimento presso detto centro dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani”. L’atto sarà sottoposto al parere del CPEL. TURISMO, SPORT E COMMERCIO La Giunta regionale ha dato parere favorevole al bilancio di previsione dell’Office régional du tourisme. Il documento finanziario dell’ente prevede per l’esercizio finanziario 1° gennaio/31 dicembre 2024 l’assegnazione di un fondo pari a 3milioni 750mila euro. In attesa delle linee guida da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy, con le quali le concessioni dei posteggi nelle aree mercatali verranno sottoposte a procedure di selezione ad evidenza pubblica in conformità ai principi della Direttiva Bolkestein, e del conseguente recepimento delle stesse, la Giunta regionale ha autorizzato i Comuni a mantenere l’efficacia delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche - già rilasciate e in scadenza al 31.12.2023 - fino a quando le procedure di selezione non saranno concluse.

red. pol.