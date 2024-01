Guidare verso una cittadinanza consapevole, dialogo con il dott. Sandro Cappellin

Impegnato nell'incoraggiare la genitorialità consapevole e la crescita della cittadinanza informata, l'ISILTEP di Verrès è lieto di presentare un evento aperto a tutta la comunità, in programma per venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 17:30, dal titolo "Devianza minorile e illecito penale. Emergenza educativa".

Un'occasione unica di apprendimento e condivisione, con la partecipazione del dott. Sandro Cappellin, giudice onorario presso il tribunale dei minorenni di Catania. Con la sua esperienza di pedagogista clinico, specializzato in criminologia e psicopatologia forense, nonché in diritto minorile e di famiglia, il dott. Cappellin guiderà un dialogo illuminante.

L'impegno verso i giovani non si limita a questo incontro. Nei giorni precedenti, giovedì e venerdì, il dott. Cappellin avrà l'opportunità di incontrare gli studenti durante l'orario scolastico. Questi momenti saranno dedicati all'informazione sulla natura dei reati minorili, stimolando la consapevolezza delle proprie azioni e responsabilità educative. Si affronterà anche l'importanza di utilizzare in modo positivo i social network e di comprendere le conseguenze delle proprie azioni, incoraggiando uno sviluppo personale basato sull'autoregolazione e sulla sensibilità empatica.

Durante la conferenza presso l'Oratorio di Pont-Saint-Martin, giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 20:30, il dott. Cappellin si concentrerà sull'importante tema "L’esercizio della responsabilità genitoriale tra sfide, criticità ed emergenze educative". Sarà un'opportunità unica per approfondire questo argomento cruciale per la crescita sana e consapevole dei giovani e per comprendere le dinamiche che coinvolgono la responsabilità dei genitori.

Questi eventi offrono una preziosa occasione di apprendimento, ispirazione e sviluppo per tutta la comunità, fornendo strumenti e conoscenze vitali per sostenere il benessere e la formazione delle nuove generazioni."