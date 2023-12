GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha nominato Alice Viérin in qualità di consigliere, per un quinquennio, della Fondazione Joseph Gerbore.

Il Governo regionale ha approvato la modifica e l’estensione, fino al 31 dicembre 2026, della procedura, a titolo sperimentale, delle tariffe autostradali agevolate a favore delle persone fisiche residenti in Valle d’Aosta, che utilizzano l'autostrada con mezzi rientranti nella classe tariffaria A e che abbiano preventivamente aderito al servizio “Telepass”. In particolare, l’applicazione dell’agevolazione tariffaria amplia il beneficio a oggi erogato (2 spostamenti esentati ogni 4 compiuti) a 1 spostamento esentato dal pedaggio ogni 2 compiuti in andata e/o ritorno e relativi multipli sulla tratta prescelta, fino ad un tetto massimo mensile di 60 spostamenti.

È stata approvata l’estensione, fino al 31 dicembre 2024, della procedura sperimentale per razionalizzare i movimenti veicolari di transito interessanti i comuni della “Plaine” (Aosta) per favorire maggiore fluidità e sicurezza dei traffici e un contenimento del disagio ambientale. Nello specifico, l’atto estende a tutto il 2024 la liberalizzazione dal pedaggio sulla tratta autostradale cosiddetta “Tangenziale di Aosta”, finalizzata alla diminuzione delle emissioni inquinanti e alla maggiore fluidità e sicurezza della circolazione. L’importo complessivo è 335 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI



Sono state prorogate, al 31 dicembre 2024, le disposizioni relative al ricovero di pazienti lungodegenti anche non afferenti all’ortopedia, presso la struttura privata ospedaliera di Saint-Pierre, gestita dalla società ISAV S.p.A.. Con questo atto si permette all’Azienda USL della Valle d’Aosta la prosecuzione della collaborazione con la Struttura ISAV per la messa a disposizione di n. 15 posti letto di lungodegenza anche non afferenti all’ortopedia.



SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE



È stata approvata l’introduzione di una nuova misura di agevolazione tariffaria, denominata “Abbonamento unico special20”, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ed è stato approvato contestualmente l’adeguamento tariffario dei titoli di viaggio di corsa semplice e di abbonamento dei servizi automobilistici di linea. L’abbonamento è destinato a tutti i residenti in Valle d’Aosta e consentirà ai possessori di viaggiare sull’intera rete regionale, senza limite di tratte secondo origine/destinazione ed orari.

Sono state definite le agevolazioni tariffarie a favore degli abbonati al trasporto ferroviario residenti in Valle d’Aosta sino al 21 dicembre 2024. In particolare, vengono incrementate, considerati i disagi connessi all’interruzione della tratta Aosta/Ivrea per consentirne l’elettrificazione, dal 30 al 60 per cento le agevolazioni per gli abbonamenti mensili. Inoltre, vengono mantenute le agevolazioni per gli abbonamenti settimanali nella misura del 30 per cento, in continuità con quelle che erano state determinate per il 2023.

Sono state rilasciate le concessioni per l’esercizio del servizio interregionale di linea Courmayeur/Aosta/Torino alla Società Arriva Italia Srl, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2028.