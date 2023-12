Il 2024: Anno di Vacanze a go-go! Il calendario dei ponti e delle feste

Ah, eccoci qui, nel fantastico mondo delle previsioni per il prossimo anno! Il 2024, a quanto pare, non vuole deluderci: inizia di lunedì, come a voler dire "Sì, avete letto bene, iniziamo con un bel lunedì, affrontatelo!".

Il primo giorno festivo in agenda è l'onnipresente Capodanno, sempre un'ottima scusa per festeggiare (e riprendersi dal party della notte precedente). Ah, e non dimentichiamo il tanto amato lunedì dell’angelo, pasquetta, perché andare al lavoro il giorno dopo Pasqua sarebbe uno scherzo troppo crudele.

Aprile, mese delle piogge e della festa della liberazione (25 aprile), regalerà a chi lavora la gioia di un giovedì festivo, così come il primo maggio, festa dei lavoratori, che si piazzerà in mezzo alla settimana.

Guardate un po' chi si presenta nel mezzo dell'estate! Ferragosto (15 agosto), questa volta, sarà una scintillante giovedì, invitandoci a prenderci un bel giorno di riposo e a goderci l'estate (o forse solo il caldo estivo, chissà).

E poi c'è Natale, di mercoledì, che renderà santo Stefano (26 dicembre) un allegro giovedì. Ma attenzione, il Natale 2024 offre un ponte appetibile! Un mix di vigilia e fine settimana potrebbe regalare a tutti un'anticipata fuga natalizia già dalla fine di dicembre. Che gioia!

E che dire di Ognissanti (1° novembre)? Eh sì, sarà di venerdì. Quindi, oltre ad addobbare la casa per Halloween, potremo goderci un meritato fine settimana lungo.

Ah, e poi c'è l'ultima domanda cruciale: la Pasqua bassa! Sì, nel 2024 la Pasqua, con il suo cestino pieno di uova colorate, arriva il 31 marzo, regalandoci una Pasquetta lunga da sfruttare al massimo.

Insomma, cari amici lavoratori e amanti dei giorni festivi, il 2024 si prospetta con un mix di giorni liberi ben distribuiti nel corso dell'anno. Preparate le valigie e segnate le date sul calendario, perché quest'anno ci sono parecchie opportunità per fare gite fuori porta e godersi dei weekend lunghi!

Riassunto dlll’elenco di tutte le date relative alle festività del 2024