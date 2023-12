Saint Vincent: Vilancio 2024 ammonta a 16.466.435 euro, con circa 14 milioni di euro netti,

Francesco Favre ha annunciato che la Regione autonoma Valle d’Aosta ha deliberato i contributi per gli impianti a fune, incluso il finanziamento di 900mila euro per la funicolare e 400mila euro per il Col de Joux. "Questo sostiene le nostre decisioni strategiche e conferma il supporto della regione. È finalmente giunto il momento di potenziare questi impianti. Nel caso del Col de Joux, abbiamo ottenuto contributi regionali di 1,2 milioni di euro, superando la spesa comunale prevista di 600mila euro," ha commentato. Successivamente, ha esteso gli auguri di buone feste ai consiglieri e alla popolazione.

Il presidente del Consiglio, Frédéric Piccoli, ha annunciato le dimissioni del consigliere Antonio Iiriti. I primi nominati esclusi, Antonella Lucchese e Mario Borgio, non hanno accettato la nomina, quindi Paolo Rollandin subentrerà, non essendo presente durante la seduta. Carmen Jacquemet ha assunto il ruolo di capogruppo della minoranza. Rollandin è stato inserito nelle Commissioni Lavori Pubblici e Servizi Sociali.

Il sindaco Favre ha accolto il neo consigliere augurandogli buon lavoro e ha anticipato il benvenuto alla prossima seduta.

Successivamente, il Consiglio ha approvato i verbali della sessione precedente.Sono state definite le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori comunali per il 2024, confermando i valori del 2023, con le minoranze astenute.Il consigliere Triglia ha sollevato la questione di un possibile aumento del gettone di presenza. Il presidente Piccoli ha spiegato che è correlato percentualmente all'indennità del sindaco.

Il sindaco Favre ha menzionato la possibilità di un aumento previsto dalla legge regionale, ma che attualmente non viene applicato per evitare un eccessivo peso finanziario sull'Ente.È stata condotta la verifica delle aree fabbricabili per residenza, attività produttive e terziarie per il 2024, con voto unanime. Il sindaco Favre ha precisato l'assenza di superfici da destinare all'edilizia popolare.

Il Consiglio ha verificato l'equilibrio funzionale del Piano regolatore generale comunale (Prgc) al 31 dicembre 2023. Sono stati calcolati 250 mq di nuove seconde case e 1.400 metri quadri di affittacamere, con l'approvazione delle minoranze.Sono state approvate, con le minoranze astenute, le tariffe per la fruizione di beni e servizi individuali nel 2024, con la determinazione del tasso di copertura. La vicesindaco Susanna ha annunciato modifiche per il servizio mensa, consentendo una riduzione per famiglie con più figli iscritti a gradi diversi. Inoltre, i non residenti beneficeranno delle stesse tariffe dei residenti. Le tariffe per il trasporto pubblico sono state uniformate tra la scuola materna regionale e quella comunale. È stata eliminata l'agevolazione per i parcheggi pubblici per le auto ibride. Il capogruppo Maurizio Castiglioni ha proposto una ridefinizione stagionale delle zone blu per i parcheggi, ma il sindaco Favre ha dichiarato la necessità di implementare prima il nuovo sistema di pagamento e organizzare la Polizia locale, valutando la modifica in seguito.Le tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per il 2024 sono state approvate all'unanimità senza modifiche rispetto al 2023.Le tariffe per il servizio idrico integrato sono state stabilite a maggioranza, con le minoranze astenute. L'assessore Leo Bréan ha confermato la stabilità delle tariffe in attesa dell'emissione delle schede definitive conseguenti al cambio gestionale.L'aliquota dell'Imposta Municipale Propria (Imu) è stata mantenuta uguale rispetto al 2023, con il voto contrario delle opposizioni.

Il capogruppo Castiglioni ha criticato l'elevata imposizione locale, chiedendo un contenimento dell'aumento e una politica fiscale meno rigida. Il sindaco ha accettato l'invito, ma ha sottolineato la necessità di risorse per rilanciare Saint-Vincent, citando la mancanza di 1,27 milioni di euro derivanti dal Casinò dal 2012, che ha richiesto un approccio fiscale diverso. Ha aggiunto che le imposte sono rimaste invariate per 10 anni, fatta eccezione per il 2020. La consigliera Carmen Jacquemet ha annunciato un voto contrario, sottolineando la necessità di decisioni strategiche differenti in tempi difficili.

Le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle persone fisiche (Irpef) sono rimaste invariate per il 2024, con il voto contrario delle opposizioni. L'assessore Bréan ha illustrato la riduzione da quattro a tre scaglioni operata dal Governo Meloni, portando l'esenzione da 10 a 15mila euro, beneficiando le categorie a reddito più basso con aliquote del 0,35%, 0,45% e 0,60% per i restanti scaglioni.Il Consiglio ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (Dups) per il triennio 2024/26.

L'assessore Bréan ha dichiarato che l'aggiornamento non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto al documento approvato nel settembre 2023. Il capogruppo Castiglioni ha chiesto informazioni sulla scuola di Moron. Il sindaco Favre ha spiegato l'assenza di informazioni nel Dups a causa di problematiche con l'azienda appaltatrice, in corso di risoluzione. Ha aggiunto che l'appalto è in fase di redazione e che i dettagli finanziari non possono essere inclusi nel Bilancio.

Il Bilancio di previsione per il triennio 2024/26 è stato presentato. L'assessore Bréan ha esposto un bilancio equilibrato di 16.466.435 euro, con circa 14 milioni di euro netti, sottolineando la necessità di approvare al più presto il Rendiconto 2023. Ha evidenziato le spese correnti non riducibili e i costi fissi del patrimonio, con un aumento dei costi del personale dovuto al nuovo contratto. Ha menzionato anche una serie di mutui con un capitale residuo inferiore ai 4 milioni di euro. Nonostante il contesto sfavorevole dei costi energetici, ha indicato un bilancio parzialmente stabile e investimenti visibili sul territorio.Il revisore dei conti ha elogiato Saint-Vincent come uno dei Comuni più virtuosi della Valle d’Aosta, secondo la Commissione di controllo della Corte dei Conti. Il capogruppo Castiglioni ha apprezzato la presentazione tempestiva del bilancio, chiedendo spiegazioni sui residui attivi. L'assessore Bréan ha confermato un valore di 4,8 milioni di euro fino a ottobre 2023, prevedendo risultati certi sul Rendiconto.

Il Consiglio ha condotto la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’Ente al 31 dicembre 2022, decidendo di mantenere le partecipazioni in varie società, con approvazione unanime.Infine, è stata accolta all’unanimità la relazione sull'attività svolta nel 2023 dalla Biblioteca comunale, approvando il programma per il 2024.

La consigliera Lina Conte ha illustrato le attività svolte durante l'anno, evidenziando i corsi per utenti di tutte le età e il progetto sulla robotica educativa. Ha menzionato un contributo per potenziare l'acquisto di libri e un progetto finanziato dal Pnrr per l'inserimento lavorativo. Ha sottolineato anche due edizioni del mercatino del libro usato.Per il 2024, la Biblioteca si impegna a continuare ad essere un punto di riferimento culturale, con l'aggiornamento del patrimonio documentale e librario, corsi di vario genere e laboratori nelle scuole sulla robotica educativa.