Donnas: Approvato il rendiconto di gestione e la prima variazione di bilancio

Il Vicesindaco Matteo Bosonin ha illustrato il rendiconto, che ha evidenziato un pareggio di circa 6 milioni e 600 mila euro. Questo risultato è il frutto di una solida gestione finanziaria dell'Ente, che è riuscito a reperire fondi per finanziare varie opere senza intaccare le risorse comunali. Tra i progetti finanziati ci sono il rifacimento della scuola di Vert e interventi riguardanti il dissesto idrogeologico, oltre al restauro del Municipio.

Inoltre, il Vicesindaco ha presentato la prima variazione al bilancio 2024/2026, con circa 1 milione di investimenti previsti. Il Sindaco Amedeo Follioley ha sottolineato l'impegno di circa 300 mila euro per interventi di messa in sicurezza del Borgo, soprattutto dopo il recente cedimento di un pilastrino sulla parete della strada Romana. Questo intervento è stato cruciale per evitare danni alle persone, nonostante l'evento abbia interessato la statale.

La variazione di bilancio include anche finanziamenti per attrezzature destinate ai Vigili del Fuoco Volontari, per il sistema di allerta sul torrente Belet e per l'installazione di un impianto di illuminazione al Crestella, fondamentale per l'atterraggio dell'elisoccorso notturno. Altri investimenti riguardano l'acquedotto, la fognatura, l'illuminazione pubblica, le strade e progetti nel settore turistico, come l'Ostello di Chignas e un Piano di promozione turistica.

Da evidenziare anche il successo del Comune nel vincere il bando "Benessere in Comune" da 25 mila euro, che verranno utilizzati per riqualificare l'atrio della Biblioteca. Infine, sono stati destinati fondi per riproporre l'agevolazione sulla TARI per le famiglie con minori.

Entrambi i documenti, il rendiconto di gestione e la variazione di bilancio, sono stati approvati dal Consiglio, confermando la buona salute finanziaria e l'impegno dell'amministrazione nel migliorare la qualità della vita dei cittadini di Donnas.