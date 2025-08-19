Nuova collaborazione tra Enval e la Festa del Lard d’Arnad DOP 2025

Dal 28 al 31 agosto 2025 la tradizionale Festa del Lard d’Arnad DOP tornerà ad animare il borgo di Arnad, offrendo a residenti e turisti l’occasione di scoprire sapori autentici e la ricca tradizione alpina.

Accanto al gusto e alla convivialità, ci sarà spazio anche per la sensibilizzazione ambientale. Enval Srl, società che gestisce il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani della Valle d’Aosta presso la discarica di Brissogne, sarà infatti presente sabato 30 e domenica 31 agosto con attività dedicate alla raccolta differenziata.

L’iniziativa prevede assistenza nello smistamento dei rifiuti in collaborazione con i volontari della festa, insieme a momenti informativi rivolti al pubblico. Obiettivo: ricordare che tanto più un materiale è pulito, tanto più diventa facile riciclarlo.

“La collaborazione con la Festa del Lard d’Arnad – spiega Matteo Millevolte, direttore tecnico di Enval Srl – ci permette di rafforzare per il secondo anno consecutivo una presenza che riteniamo fondamentale: essere accanto alle comunità nei momenti di festa, proprio dove si producono grandi quantità di rifiuti. È un’occasione concreta per sensibilizzare tutti sul tema della raccolta differenziata e migliorare la qualità del riciclo. Un impegno che portiamo avanti in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Ambiente, per rendere il territorio sempre più virtuoso nel segno dell’economia circolare”.

La Festa del Lard d’Arnad si conferma così non solo appuntamento enogastronomico di rilievo, ma anche spazio di educazione e buone pratiche ambientali, grazie a una sinergia che unisce tradizione e sostenibilità.