Natale senza tredicesima. Sciopero e presidio alla Core Informatica a Pont-Saint-Martin, Fim VdA -Fiom VdA - Uilm canavese "Oltre il 60 per cento di adesione”

Natale senza tredicesima per i lavoratori della Core Informatica. A Pont-Saint-Martin una ventina di lavoratori al presidio organizzato da Fim Cisl e Fiom Cgil Valle d’Aosta e Uilm canavese.

Oltre al presidio le segreterie regionali dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata e con l’avallo delle segreterie nazionali è stato ampliato a tutto il territorio nazionale. 60 % l’adesione allo sciopero per le sedi di Pont-Saint-Martin e Ivrea (un centinaio circa complessivamente i lavoratori nelle due sedi). Nonostante il tentativo dei vertici Core di correre ai ripari dicendo “sistemeremo tutto in breve tempo”, il fatto rimane ed è che i lavoratori della Core (e le loro famiglie) trascorreranno il Natale senza tredicesima.

Ricordiamo che la tredicesima è un diritto dei lavoratori e non una gentile concessione che viene fatta dai datori di lavoro ai lavoratori. Oltre tutto c’è la questione della recidività, visto che è già il secondo anno che succede. La Core Informatica vanta oltre 700 lavoratori dislocati in tutto il territorio nazionale e svariate sedi in Italia e all’estero. Ci chiediamo, a questo punto, come sia possibile arrivare impreparati ad accreditare la tredicesima ai propri dipendenti . Piuttosto che soffermarsi sui dati dell’adesione allo sciopero dello scorso anno ( proclamato dai sindacati Fim e Fiom VdA), sarebbe stato opportuno accreditare le tredicesime nei tempi previsti dalla legge e non ricadere per il secondo anno consecutivo nello stesso errore.