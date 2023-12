Charvensod: Per il 2024 un bilancio di circa 4,5 mln di euro

Si è tenuto giovedì 21 dicembre 2023 il Consiglio comunale di Charvensod, presieduto da Jordy Bollon, che, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 novembre e le comunicazioni del sindaco Ronny Borbey, che ha ringraziato in particolare la segretaria titolare Eliana Yoccoz per il servizio svolto negli ultimi due mandati e che andrà in pensione il 1° gennaio, e ha annunciato che la nuova segretaria comunale sarà Jeannette Grosjacques, ha portato, tra le altre cose, all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale e della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2024/26.

Per il 2024, il bilancio pareggia a 4.427.544,25 euro. “Si tratta per noi di un bilancio triennale di fine mandato che va oltre la naturale scadenza della legislatura, prevista per il settembre 2025 – esordisce Ronny Borbey. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per far sì che le scuole siano più efficienti e sicure, abbiamo avviato progetti e iniziative culturali e sportive, in particolare dedicate ai giovani, ma anche agli anziani, come ad esempio la distribuzione dei doni di Natale di questi giorni a più di 300 over 70. Abbiamo dato delle risposte e cercheremo di darne fino alla fine della legislatura: tanti progetti sono ancora nel cassetto, sappiamo che i fondi europei sono una strada da percorrere, mancano alcune infrastrutture e stiamo lavorando con il Comune di Aosta per unire la VéloDoire con la ciclabile di Aosta”. Borbey ha poi concluso ringraziando le associazioni del territorio: “Sono fondamentali, è grazie a loro e ad un gioco di squadra se possiamo raggiungere i nostri obiettivi e rendere il nostro Comune un luogo in cui i tsarvensolen e le tsarvensolentse siano contenti di vivere”.

Assessori e consiglieri hanno provveduto ad illustrare le principali voci di spesa. Laurent Chuc, vicesindaco, ha dettagliato trasferimenti ed investimenti a favore di enti e associazioni per iniziative culturali, alle associazioni sportive, alla Proloco, alle manifestazioni sportive e per Charvensod Marketing, il nuovo consorzio con Aosta e Gressan. Francesca Lucianaz, assessore a politiche sociali, istruzione e salute, ha parlato dei progetti scolastici, delle iniziative culturali e degli interventi in campo sociale. Tra i principali interventi nel campo dei lavori pubblici e di viabilità spiccano, come spiegato dall’assessore Aurelio Lucianaz, la riqualificazione dei marciapiedi tra Pont-Suaz e Gressan e le opere minori di pubblica utilità. Alla manutenzione di sentieri e alpeggi e alla viabilità rurale sono dedicati circa 30.000 euro, illustrati dall’assessore ad ambiente, agricoltura e territorio Patrick Ronzani, mentre per manutenzione del patrimonio e ripristino della viabilità, di cui si occupa l’assessore Luca Jacquemod, circa 100.000 euro. Le consigliere Chiara Bernardi e Evi Garbolino hanno illustrato, rispettivamente, le attività della biblioteca, il giornalino Liaison ed il Biblioarchivio da una parte, ed i progetti Boudza-tè e Bondzor dall’altra, mentre la consigliera Federica Vielmi ha esplicitato i trasferimenti ad Envers srl per il funzionamento della scuola media ed all’Unité des communes valdôtaines Mont-Emilius per i servizi associati.

Oltre al bilancio, sono anche state approvate le determinazioni in merito alla definizione delle modalità e delle tariffe per la fruizione dei beni comunali per il 2024, le tariffe dei servizi e dei tributi comunali e delle percentuali di copertura, le tariffe e aliquote IMU e TARI, le indennità di carica per gli Amministratori comunali (tutti elementi invariati rispetto al 2023), la ricognizione ordinaria delle società partecipate (che sono Celva, Inva spa e Envers srl) e si è provveduto alla presa d’atto del subentro nella gestione comunale e nella gestione associata attraverso le Unités des Communes valdôtaines del Servizio Idrico Integrato da parte della Società Services des Eaux valdôtaines s.r.l. (SEV).