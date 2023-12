L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: DIRITTI E DOVERI CALPESTATI E VILLIPESI MA NESSUNO CONTROLLA

Pubblichiamo la lettera di una lettrice che bene riassume le tante lettere di protesta che ci inviano.

Caro Direttore, sono profondamente delusa e sconcertata dall'assoluta mancanza di controllo e gestione delle piste ciclabili e pedonali, in particolare nel tratto compreso tra il palaghiaccio di Aosta e l'area verde di Gressan. La situazione è diventata ingestibile e oltraggiosa per chiunque cerchi di utilizzare quest'area per scopi salutari e di svago.

Non posso più ignorare l'arroganza e l'inciviltà dei proprietari di cani che frequentano queste strade, lasciando i loro animali in libertà senza alcun controllo. La prassi di permettere ai cani di defecare lungo il percorso, senza che i proprietari si assumano la responsabilità di pulire, è assolutamente inaccettabile. È diventato un vero e proprio percorso ad ostacoli per chi desidera semplicemente passeggiare o andare in bicicletta.

La condotta irresponsabile dei proprietari di cani ha trasformato questa zona in un campo minato di escrementi canini. Questa negligenza non solo rende insicuro il passaggio per i pedoni, ma è anche estremamente dannosa per i disabili che utilizzano carrozzine, costretti a attraversare questa pattumiera senza alcuna considerazione.

È scandaloso che in un'area pubblica non ci sia alcun controllo sul rispetto delle regole, specialmente riguardo al divieto di portare i cani lungo questo tratto di strada. L'assenza totale di controlli e sanzioni ha permesso a queste condotte irresponsabili di proliferare, danneggiando la qualità della vita di chiunque abbia il diritto di utilizzare queste piste.

Gli anziani, in particolare, sono costretti a rinunciare a piacevoli passeggiate a causa della paura di essere circondati da cani non controllati. Questa non è soltanto una questione di pulizia, ma riguarda la sicurezza e il diritto fondamentale di poter godere dello spazio pubblico senza temere per la propria incolumità.

Mi appello a voi, gestori delle piste ciclabili e pedonali, affinché prendiate immediatamente provvedimenti seri e efficaci per porre fine a questa situazione intollerabile. È necessario imporre controlli rigorosi, multe dissuasive e applicare norme più severe per garantire il rispetto delle regole stabilite.

Chiedo un intervento immediato per ripristinare la sicurezza e la pulizia di queste piste, onde evitare che diventino terreni di anarchia dove l'irresponsabilità regna sovrana.

Siamo cittadini che meritano di vivere in ambienti sicuri e civili, non in territori dominati dall'inciviltà e dalla negligenza di pochi.

In attesa di azioni concrete e risolutive, resto inasprito per la totale mancanza di azione e controllo da parte vostra.

Lettera firmata

Cara Lettrice, la ringrazio per eesse tornata su un problema di grande attualità e che più volte il nistro giornale ha sollevato. Mi auguro che la sua puntuale e dura lettera possa contribuire a sensibilizzare i nostri amministratori pubblici e che al più presto istituiscano controlli severi come da Lei auspicati. Grazie. pi.mi.