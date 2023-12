Prè-Saint-Didier in lutto per morte ex vicesindaco

È con profondo dolore che la Valdigne ha appreso la scomparsa di Angelo Grande, ex vice sindaco di Pré Saint Didier. La sua dedizione e il suo contributo al benessere della comunità resteranno un ricordo indelebile. Le sue azioni hanno lasciato un'impronta preziosa nel tessuto della nostra città.

In questo momento di lutto, tutti si uniscono al dolore dei familiari e degli amici, offrendo le più sentite condoglianze per questa grande perdita. Possano i suoi valori e il suo spirito altruista continuare a ispirare e a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e la sua dedizione. Riposi in pace, Angelo Grande.