PEPERONCINO ROSSO

PER IL PD È PIÙ IMPORTANTE DENUNCIARE IL FASCISMO ALLA SCALA CHE DIFENDERE UCRAINA E ISRAELE

Non ha alcun senso assolvere il grosso della classe dirigente dem perché all’interno del partito ci sono anche pochi esponenti che non contano niente. Semmai è la riprova di un difetto generale e complessivo. L’ESAGERATO OTTIMISMO DI MELONI SU UN CONSIGLIO EUROPEO DIFFICILE PER L’ITALIA

In Parlamento, la presidente del Consiglio si è detta sicura di ottenere dagli altri ventisei paesi membri la flessibilità nei conti che serve per far quadrare la legge di bilancio. Ma il summit del 14 e 15 dicembre non sarà una passeggiata.