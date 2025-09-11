La democrazia è un fuoco che si spegne senza legna: due serate per riaccendere la partecipazione

La democrazia è come un fuoco: se non lo alimenti, si affievolisce fino a spegnersi. Per questo le Acli della Valle d’Aosta, l’Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Aosta e l’Agesci hanno deciso di mettere insieme la legna della partecipazione e accendere due serate di dialogo, confronto e formazione in vista delle elezioni regionali del 28 settembre.

Il percorso, dal titolo “Io ci sto… e tu? Partecipazione, disaffezione e cittadinanza attiva”, invita cittadini e giovani a non restare spettatori ma a diventare protagonisti responsabili delle scelte collettive.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 18 settembre alle 20.45 al Plus Aosta (Viale Giuseppe Garibaldi, 7): un incontro pubblico con i candidati alle elezioni regionali, occasione per ascoltare programmi, porre domande e confrontarsi soprattutto sui temi sociali. Un modo per arrivare al voto con maggiore consapevolezza e responsabilità.

Martedì 23 settembre, sempre alle 20.45 e al Plus Aosta, sarà invece la volta della serata formativa con il professore Massimo Angelo Zanetti, docente di sociologia generale all’Università della Valle d’Aosta, e Alessandro Contardo, rappresentante degli studenti Univda. Sarà l’occasione per riflettere sulle sfide della cittadinanza oggi e sul ruolo che i giovani possono giocare nel futuro della comunità.

“In un tempo in cui la disaffezione politica rischia di prevalere – sottolineano i promotori – vogliamo creare spazi di ascolto e confronto, perché la democrazia vive della partecipazione di tutti”.

Due serate per ricordare che il futuro non si osserva dal balcone: si costruisce insieme, passo dopo passo, parola dopo parola, come una fiamma che cresce solo se la si alimenta con cura.