Portes ouvertes: visita del gruppo Piano giovani di zona Valli del Leno di Trento

Nella mattinata di giovedì 4 settembre 2025 il Consiglio Valle ha accolto il gruppo Piano giovani di zona Valli del Leno di Trento, accompagnato da Barbara Prosser e Giulia Stedile, nell’ambito del progetto Portes Ouvertes.

I ragazzi hanno preso parte a una presentazione dedicata alla storia e al funzionamento dell’Assemblea legislativa, scoprendo il ruolo e le competenze che l’istituzione regionale esercita a tutela dell’autonomia valdostana.

Il momento formativo si è arricchito con un confronto diretto in Aula: i giovani ospiti hanno raccontato la loro esperienza all’interno del progetto trentino e hanno posto numerose domande, stimolando un dialogo vivace sulle similitudini e le differenze tra il modello autonomista della Provincia autonoma di Trento e quello della Valle d’Aosta.

Questa iniziativa conferma il valore del progetto Portes Ouvertes, che da anni apre le porte del Consiglio Valle a studenti e gruppi giovanili, trasformando la visita istituzionale in un’occasione di crescita civica, di educazione alla partecipazione democratica e di reciproco arricchimento culturale.