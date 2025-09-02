Dal CPEL via libera a tre interventi: parcheggio a Gressoney, marmotte virtuali e fondi per le famiglie

I rappresentanti degli enti locali hanno approvato due proposte di deliberazione della Giunta regionale relative a contributi straordinari: 1,9 milioni di euro al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio di Castel Savoia, e 150 mila euro al Comune di Gressoney-La-Trinité per l’allestimento di una postazione informativa virtuale dedicata alla marmotta del Lyskamm.
Via libera anche alla proposta di deliberazione che definisce le azioni da finanziare con il Fondo nazionale per le politiche della famiglia per l’anno 2025: alla Regione Valle d’Aosta spetteranno 92.800 euro, che serviranno a sostenere le attività del Centro per le famiglie fino al 31 luglio 2027.
L’Assemblea non ha invece discusso la deliberazione della Giunta regionale sugli indirizzi per la riorganizzazione delle discariche di inerti sul territorio: la richiesta di parere è stata ritirata dall’assessore competente per consentire ulteriori approfondimenti.