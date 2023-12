Per Artisti in Comune “La magie de la laine” di Ornella Godioz e Elena Roncari

Tornano, nel Municipio di Charvensod, le esposizioni di “Artisti in Comune”. Sabato 2 dicembre è stata inaugurata la mostra “La magie de la laine” di Ornella Godioz e Elena Roncari.

Le due artiste, insegnanti di Scuola Primaria e amiche nella vita, propongono piccoli manufatti artigianali realizzati con la lana delle pecore Rosset tosate questa primavera, lavata e cardata a mano con attrezzi del passato. L’esposizione “La magie de la laine” vuole far rivivere le antiche tecniche di lavorazione della lana, come già avvenuto in occasione delle quattro edizioni di estaRte, tenutesi alla Latteria Turnaria di Etroubles durante le estati del 2018, 2019, 2021 e 2023.

La lana delle pecore locali, nelle sue semplici lavorazioni, è sinonimo di passatempo e tradizione, ma soprattutto rafforza momenti di aggregazione e di condivisione delle tecniche e del savoir-faire femminile, tramandato di generazione in generazione, che rischia di essere perduto. L’intento di Ornella Godioz e Elena Roncari è di fare un tuffo nel passato, dove ricordi ed emozioni, attraverso la magia della lana, possano dare vita a creazioni originali, semplici, ma al tempo stesso in grado di ispirare e stimolare la creatività del visitatore.

L’esposizione è visitabile fino al 31 gennaio 2024 negli orari di apertura del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 16.