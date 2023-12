Santuario, Casa della Comunità

Si apere questa sera, 1 dicembre, il laboratorio partecipativo per il rinnovamento nell'aula liturgica del Santuario dell'Immacolata verso il Giubileo. IL progetto di partecipazione nasce dalla volontà di prendersi cura e valorizzare il Santuario della Santissima Maria Immacolata nel Quartiere Cogne di Aosta, con il sostegno della Fondazione Amici di Manuela e La Diocesi di Aosta.

In seguito all’indagine storica e bibliografica condotta dal Politecnico di Torino, si apre una fase di dialogo con la comunità al fine di conoscere meglio la chiesa, riconoscere qualità e peculiarità, identità popolare e sentore comunitario al fine di predisporre delle linee guida per il suo adeguamento liturgico e per il suo rinnovamento.

Il Laboratorio sarà guidato dagli architetti Francesca Daprà e Davide Fusari.