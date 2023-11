E' partito dai conflitti nelle zone montane per poi allargare lo sguardo sulle guerre nel mondo il secondo appuntamento della rassegna “Linee. La montagna al centro: dialoghi con l’Assessore Luciano Caveri”, che si è svolto ieri, martedì 21 novembre, nel Salone Ducale del Comune di Aosta e organizzato dall’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna e dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc per celebrare la Giornata internazionale della Montagna.

Gli ospiti della serata, Laura Silvia Battaglia, reporter di guerra e direttore della Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica di Milano, e Stefano Torrione, fotografo valdostano, hanno condiviso le loro esperienze professionali raccontando la Grande Guerra Bianca, combattuta in alta montagna nel corso della prima guerra mondiale tra le truppe italiane e quelle austro-ungariche, e i conflitti nel mondo, con un focus sul medio e vicino oriente.

“Dai Balcani al Caucaso, dall’Iraq settentrionale al Chapas fino all’Afghanistan - sottolinea l’Assessore Luciano Caveri - dove gli Alpini si sono dimostrati essenziali, dai popoli colpiti dalla guerra come i Curdi e i Montagnards del Vietnam, sia per ragioni geografiche sia per ragioni della presenza di minoranze etniche purtroppo la montagna è stata da sempre uno scenario di guerra privilegiato, perché spesso attraversata da linee di frontiera, ma anche per la sua importanza fondamentale dal punto di vista tattico. Oggi leggiamo sui giornali le cronache delle guerre in Israele e in Ucraina, paesi che non sono lontano da noi, ma sono in corso anche altri conflitti dei quali si hanno pochi elementi, come ad esempio quello in Yemen”.

Il tema del prossimo appuntamento della rassegna, in programma martedì 28 novembre, alle ore 18 nel Salone ducale del Comune di Aosta, saranno il design e l’attrezzatura sportiva: a dialogare con l’Assessore Caveri saranno Giampaolo Allocco, designer specializzato nell’industrial design legato allo sport, Charlotte Bonin, triatleta del Gruppo delle Fiamme Azzurre, Oliviero Gobbi, Amministratore delegato della Grivel Mont Blanc, e Pietro Giglio, guida alpina.