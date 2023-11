Valle d’Aosta dona l’albero di Natale di Assisi

È stato posizionato oggi nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco di Assisi l’albero di Natale proveniente dalla Valle d’Aosta che sarà acceso durante la consueta cerimonia, prevista nella serata dell’8 dicembre prossimo.

Si tratta di un abete rosso, alto circa 15 metri, individuato all’interno della proprietà regionale del Parco di Castel Savoia in Gressoney-Saint-Jean. L’albero aveva radici e tronco che avrebbero potuto danneggiare il muro di cinta del parco e la chioma insistente in parte sulla proprietà privata adiacente. L’abbattimento, eseguito dal personale della Struttura foreste e sentieristica dell’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, è stato pertanto autorizzato dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Con il dono dell’abete la Valle d’Aosta, regione ospite il 3 e il 4 ottobre scorsi delle celebrazioni di San Francesco, Patrono d’Italia, ha voluto confermare il legame alla città umbra. Quest’anno l’occasione coincide con gli 800 anni dalla celebrazione del Natale di Greccio da parte di san Francesco, che ha dato il via alla diffusione della tradizione presepe nel mondo.