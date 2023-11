Giovedì 23 novembre alle ore 14.30 presso il Teatro della Cittadella dei giovani di Aosta avrà luogo il Convegno “Gli ultimi in educazione: Don Milani in prospettiva”.

L’iniziativa, aperta al pubblico, promossa e curata dall’Associazione pedagogisti Valle d’Aosta che collabora con il Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità, vedrà il coinvolgimento di Don Luigi Ciotti, nell’ottica di mettere a confronto diverse prospettive che, facendo tesoro dell’esperienza di Don Milani, permetteranno ai presenti di mettere a fuoco l’entità del “problema” degli ultimi in educazione sia in Italia sia in Valle d’Aosta.

“In un periodo in cui la società continua ad alimentare prevalentemente un'accezione negativa dell’essere ultimo a cui dedicare poca attenzione, sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, risulta prioritario valorizzare l’insegnamento come forma di aiuto e guida concreta affinché giovani e giovanissimi possano trarre dall’apprendimento forza e strumenti per affrontare la vita. Estremamente significativo risulta oggi valorizzare il pensiero di don Milani rispetto al concetto di scuola che in un’ottica inclusiva deve puntare a scoprire e coltivare talenti, formare persone autonome e sviluppare qualità e competenze.”

“In una società contrassegnata dalla complessità e dall’incertezza, spiega Giovan Battista De Gattis, Presidente dell’Associazione Anpe Valle d’Aosta, il pedagogista può aiutare l’individuo nel riconoscere e superare i propri limiti: prendendolo in carico dalla nascita fino alla morte, gli può insegnare a gestire le sue diverse identità e dimensioni di vita; ovvero far fronte al mondo delle cose (Umwelt), della relazione (Mitwelt) e del proprio interiore (Eigenwelt) ma sempre con uno sguardo rivolto verso l’oltre (Überwelt).”