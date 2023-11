"Storie positive: L’HIV dall AIDS a U=U", il podcast di Valeria Calvino, Silvia Bellucci e Luca Modesti

La scoperta del virus dell’HIV, 40 anni fa, è stata l’inizio di una storia globale. Con il Podcast Storie Positive, l’HIV dall’AIDS a U=U, ANLAIDS - la prima associazione italiana nata nel 1985 per fermare la diffusione del virus - vuole ripercorrere storia del virus e della malattia attraverso le voci di chi ha intrapreso questo cammino in prima persona. Un viaggio che parte dalle origini e dalle scoperte scientifiche, ma che vuole diffondere i punti di arrivo della ricerca e indagare i prossimi passi per un futuro libero dall’HIV.

Si possono avere rapporti non protetti in sicurezza tra persone sierodiscordanti (una persona HIV positiva e un’altra HIV negativa)? Cosa significa U=U? Quali sono le maggiori criticità nella lotta all’HIV? Ci sono veramente categorie rischio o rischiosi sono i comportamenti? È possibile prevenire oltre che curare? Esiste un vaccino? Il podcast Storie Positive vuole rispondere a queste e a molte altre domande perché, se è vero che grazie al lavoro portato avanti dai ricercatori e alla sensibilizzazione operata dalle Associazioni, mai come oggi la catena dei contagi può essere fermata, è anche vero che ci sono ancora importanti passi da fare per aumentare la consapevolezza sul tema.

In questa ottica, uno degli ostacoli più grandi che ancora oggi rende difficile la lotta al virus è lo stigma. Ed è proprio sullo scardinare questo tabù che si concentra la narrazione di Storie Positive. Cinque puntate che, seguendo un filo rosso che parte dalla scoperta di una malattia che sembrava incurabile, arrivano all’evidenza scientifica U=U ovvero “Undetectable equals Untransmittable”. Una semplice sigla che spiega come “Non Rilevabile è uguale a Non Trasmissibile”: una persona che vive con HIV ed è sotto terapia riesce ad avere una carica virale non rilevabile e dunque non può trasmettere il virus.

Nelle 5 puntate, la voce di Valeria Calvino - vicepresidente di Anlaids Onlus e autrice del podcast insieme a Silvia Bellucci e Luca Modesti - intervista e si confronta con grandi protagonisti di questa storia collettiva: ricorda nomi come il medico Fernando Aiuti, pioniere in Italia della lotta contro l’Hiv e l’AIDS, e il professor Mauro Moroni - questi ultimi primi protagonisti per la nascita dell’associazione Anlaids - e si confronta con altrettanti attori di questa storia come Stefano Vella, medico infettivologo, tra i migliori ricercatori al mondo nel campo dell’HIV/AIDS che ha lavorato allo sviluppo di farmaci contro l’HIV; la professoressa Claudia Balotta, medico infettivologo, il suo team ha isolato in Italia il virus Sars-Cov2. E ancora, Margherita Errico, attivista nel campo HIV/AIDS e fondatrice di Network Persone Sieropositive; Andrea Gori, professore di malattie infettive all’Università Statale di Milano e Direttore della clinica malattie infettive dell’Ospedale Sacco; Donatella Manieri, volontaria di lungo corso e membro di Anlaids Lombardia; Bruno Marchini, Presidente Nazionale di Anlaids Onlus e tantissimi altri.

BIO

ANLAIDS è la prima associazione italiana nata per fermare la diffusione del virus HIV e dell'AIDS. Presente su tutto il territorio nazionale con 13 sedi in 10 regioni, opera per sensibilizzare su HIV e infezioni sessualmente trasmissibili, fare prevenzione, soprattutto tra le nuove generazioni, rendere accessibile i test HIV gratuiti e diffondere informazioni corrette in grado di abbattere lo stigma.

Valeria Calvino è Vicepresidente di Anlaids, Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS, che rappresenta nel Comitato Tecnico Sanitario sez. M presso il Ministero della Salute. È operatrice sociale. Persona che vive con Hiv, da circa 30 anni si occupa di Hiv/Aids e di malattie sessualmente trasmissibili: ha lavorato per diverse associazioni, tra Roma e Napoli, dedicate all'informazione e alla prevenzione su questi temi.

Silvia Bellucci esperta di comunicazione, lavora da oltre 10 anni come addetta stampa in diversi settori muovendosi tra politica e sociale, passando per cultura, diritti e innovazione. Dal 2022 lavora come ufficio stampa di Anlaids Onlus. A maggio 2022 è uscito per Emons Records "Tutto fumo", un podcast di e con Antonella Soldo del quale, insieme a Pierluigi Gagliardi, ha seguito la scrittura e la cura editoriale. Tiene corsi di formazione nel campo della comunicazione in diverse città italiane.





Luca Modesti attivista HIV, ha co-fondato nel 2014 il collettivo di artivismo contro la sierofobia Conigli Bianchi e firmato negli ultimi 10 anni numerose campagne di prevenzione e comunicazione in contrasto allo stigma dell’HIV sia in Italia che all’estero. Graphic designer e copywriter, per Anlaids Onlus cura l’identità grafica e i canali social. Crede fermamente che parlare di HIV oggi possa rivoluzionare in meglio il nostro modo di vivere il sesso e le relazioni.