Marc Lazar à Aoste pour une Conférence Inédite sur les Relations Franco-Italiennes et le Traité du Quirinal

En tant qu'expert reconnu, Marc Lazar abordera les implications majeures du Traité du Quirinal sur des domaines clés tels que l'économie, la politique étrangère, les transports, la culture et l'Europe. Il mettra également en lumière le rôle stratégique de la Vallée d’Aoste en tant que région transfrontalière francophone bilingue.

La conférence sera inaugurée par Joseph Péaquin, Président de l’UPF Vallée d’Aoste, et sera animée par Enrico Martial, secrétaire de l’UPF Vallée d’Aoste. Cet événement est organisé par l’Union de la Presse Francophone - Section de la Vallée d’Aoste, en collaboration avec le Service des activités culturelles de l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région Autonome Vallée d’Aoste. Il bénéficie également du patronage du Conseil de la Vallée et de la collaboration de l’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta.

L'entrée à cette conférence est libre et gratuite, et toute la population est chaleu-reusement invitée à participer et à contribuer à cet échange enrichissant.