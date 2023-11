"Per una Valle d'Aosta sempre più europea", incontro per la programmazione 2021/2027

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna informa che venerdì 24 novembre, alle ore 9, nella sala conferenze del Convitto regionale Federico Chabod di Aosta, si terrà la conferenza dal titolo “Per una Valle d’Aosta sempre più europea – Prospettive e opportunità dei Fondi europei 2021/27 e del PNRR”.

Obiettivo dell’incontro è quello di presentare i contenuti dei diversi Programmi avviati in Valle d’Aosta con il sostegno dei Fondi europei nel settennio dal 2021 al 2027.

Dopo le introduzioni degli Assessori Luciano Caveri e Marco Carrel, prenderanno la parola la Coordinatrice del Dipartimento Politiche strutturali e affari europei, le Autorità di gestione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Capo dell’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles, responsabile dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

Attraverso l’illustrazione di parole-chiave, saranno così affrontati alcuni degli ambiti prioritari di intervento, dalle politiche sociali al settore agricolo e forestale, dalla digitalizzazione alla sostenibilità nelle sue diverse forme, dalla tutela dell’ambiente alle iniziative per favorire l’occupazione, evidenziando le opportunità per la comunità, le imprese, le associazioni e gli enti pubblici.

Uno spazio di approfondimento sarà dedicato all’attuazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha permesso alla Regione di porsi come prioritario intento il rilancio del territorio in senso ampio con un finanziamento complessivo stimato di 388 milioni di euro. Sono oltre 600 i progetti presentati che includono tutte le realtà presenti sul territorio ed in particolare 17 strutture regionali, tutti i 74 Comuni e almeno 9 enti territoriali presenti in Valle.

Infine, sarà illustrato il Piano unitario di Valutazione della Politica regionale di sviluppo 2021/27, documento che individua le valutazioni da realizzare nel corso della programmazione, nell’obiettivo di mettere in luce gli impatti dei diversi Programmi sul territorio e le dinamiche trasformative generate sull’economia e sulla società valdostane.

L’incontro è aperto al pubblico.