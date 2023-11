Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, ecco lo spettacolo "We Will Rock You"

Nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, lo spettacolo WE WILL ROCK YOU, venerdì 24 novembre 2023, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta.

Lo spettacolo rock tra i più rappresentati al mondo torna in tour in Italia e parte da Aosta con un cast rinnovato, una potente storia d’amore per la musica e la libertà al ritmo degli intramontabili successi dei queen cantati e suonati dal vivo. È uno degli spettacoli musicali più amati e rappresentati a livello globale, un evento epico che ha incantato il pubblico di tutto il mondo collezionando 35.000 presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023.

Scritto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, i membri leggendari dei Queen, mette in risalto il potere salvifico del Rock and Roll e la volontà di sfidare un destino che sembra già scritto, dimostrando che "il futuro non è scritto, il futuro dipende da tutti noi".

L'energia travolgente dei brani dei Queen verrà eseguita da un rinnovato gruppo di performer in lingua originale e suonata rigorosamente dal vivo da una straordinaria band di sei musicisti, garantendo un'esperienza autentica e indimenticabile per gli spettatori con oltre due ore e mezza di spettacolo.

Lo spettacolo musicale con Michaela Berlini alla regia narra una storia avvincente, in un mondo dove tutto sembra essere caduto nell'omogeneità, dove la libertà d’espressione è minacciata e la creatività soffoca sotto schemi predefiniti. Tuttavia, in questo contesto oppressivo, emerge una forza ribelle capace di cambiare il corso degli eventi, di rompere gli schemi e di dare voce all'individualità e alla passione per la musica. "We Will Rock You" è un viaggio emozionante attraverso la musica e la ribellione, che non solo celebra il patrimonio musicale dei Queen ma anche l'importanza di lottare per ciò in cui si crede, per la propria libertà di pensiero e di espressione.

Preparatevi a cullarvi nella potente melodia dei Queen, a ballare e cantare insieme a una performance straordinaria che vi lascerà con il cuore che batte al ritmo del Rock and Roll. Prodotto per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts, "We Will Rock You" è più di uno spettacolo, è un inno alla libertà e al potere trasformatore della musica.

IL CAST: Alice Grasso vestirà per la prima volta i panni di Scaramouche, mentre Paolo Barillari tornerà a interpretare Khashoggi. Sul palco ritroveremo poi: Damiano Borgi, Galileo; Natascia Fonzetti, Killer Queen; Oz, Alessandra Ferrari; Brit, Mattia Braghero; Pop, Massimiliano Colonna. Voce narrante: Massimo Cotto.

L’ENSEMBLE: Claudio Cangialosi, Federico Colonnelli, Giulia Gerola, Lorenzo Longobardi, Emma Marcotulli, Monica Ruggeri, Beatrice Sartori, Davide Tagliento.

LA BAND: prima tastiera, Riccardo Di Paola; seconda tastiera, Antonio Torella; chitarre, Roberta Raschellà e Federica Pellegrinelli; basso, Orazio Nicoletti; batteria, Marco Parenti.

IL TEAM CREATIVO: produttore, Claudio Trotta; regia e adattamento testi, Michaela Berlini; produttore esecutivo, Cristina Trotta; direttore musicale, Riccardo Di Paola; direttore vocale, Antonio Torella; coreografie, Gail Richardson; scenografia, Colin Mayes; disegno luci, Francesco Vignati; costumi, Nunzia Aceto; trucco e parrucco, Claudia Frigatti; sound engineer, Luca Colombo; traduzione copione originale, Raffaella Rolla.

Il calendario completo è su saisonculturellevda.it.

I biglietti sono in vendita sono disponibili online sul nuovo sito della Saison Culturelle: saisonculturellevda.it e al punto vendita della Saison Culturelle.