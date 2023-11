"Il giusto approccio": una serie di appuntamenti dedicati alla sicurezza in montagna

Tra le iniziative del progetto Skialp@Gran San Bernardo, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera, tornano gli appuntamenti dedicati alla sicurezza e alla formazione.

Le Guide Alpine della Compagnie des Guides de la Valpelline et du Grand-Saint-Bernard, insieme ai maestri di sci della Scuola di Sci Gran San Bernardo e a una Guida Escursionistica Valdostana, organizzano il percorso di avvicinamento alla montagna “Il giusto approccio”, cinque giornate gratuite (con prenotazione obbligatoria) nel corso delle quali verranno affrontati diversi temi, dalle valanghe alla pianificazione di una gita di scialpinismo, e organizzate prove pratiche.

Il primo incontro è fissato per lunedì 27 novembre, dalle ore 17.30 alle 21, presso la Scuola Primaria di Saint-Rhémy-en-Bosses: i professionisti della montagna parleranno di neve, pianificazione di una gita e valanghe. Il giorno successivo, martedì 28 novembre, sempre dalle ore 17.30 alle 21, presso Scuola Primaria di Saint-Rhémy-en-Bosses, la serata tematica sarà centrata su attrezzatura necessaria e tecniche di autosoccorso in valanga, progetti ed esperienze in montagna.

Domenica 10 dicembre, alle ore 9 al Foyer de Fond di Flassin, l’appuntamento prevede l’uscita sul terreno con il campo pratica per ricerca Artva e la presentazione con prove pratiche degli ausili per i disabili sulla neve.

Sabato 16 dicembre, alle ore 10 al Camping Bar Pineta di Saint-Oyen, in occasione dello Splitboard Day, verrà organizzato un ‘Safety Camp’, con attività ludiche dedicate ai bambini delle Scuole Primarie di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses.

A chiudere le iniziative sarà una giornata di scialpinismo al Gran San Bernardo con le guide alpine e i maestri di sci organizzata venerdì 22 dicembre, alle ore 9 (località da definire).

Tutti gli incontri sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, per informazioni scrivere a: scuolascigsbernardo@gmail.com.