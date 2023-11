Avvio del Progetto “Aosta sicura”

Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali insieme al Comune di Aosta, nell'ambito della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, annunciano il lancio del Progetto Aosta Sicura.

Questo progetto, proposto dal Comune di Aosta e finanziato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è frutto della collaborazione con il Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità.

Secondo l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, l'iniziativa mira a "costruire una cultura della sicurezza stradale che induca i giovani a riflettere sul rispetto delle regole quotidiane. Siamo convinti della validità di queste proposte, perché lavorando sugli stili di vita vogliamo rendere i giovani protagonisti consapevoli delle scelte di comportamento, trasmettendo loro la cultura della sicurezza e del rispetto."

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, sottolinea l'impegno duraturo dell'Amministrazione comunale nella prevenzione della sicurezza stradale: "Purtroppo il numero di incidenti, soprattutto tra i giovani, non mostra segni di diminuzione. Accogliamo con favore ogni azione che possa contribuire a far crescere nei nostri giovani concittadini il rispetto delle regole sulla strada a vantaggio dei più deboli, come pedoni e ciclisti."

Il programma coinvolgerà oltre 400 studenti e docenti in attività innovative volte a prevenire incidenti stradali legati a comportamenti pericolosi come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Le attività, che si terranno presso la Cittadella dei giovani di Aosta il 20, 27 e 28 novembre dalle 9:00 alle 13:00, includeranno percorsi laboratoriali condotti da esperti dell’Azienda Usl Ser.d., del Comando valdostano dei Vigili del fuoco – Squadra taglio, del Corpo associato di Polizia Locale – Police de la Plaine, dell’Associazione Red Code VdA, dell’Associazione Alcolisti Anonimi Aosta e dei Gruppi familiari Al-Anon/Alateen - rivolti a familiari e amici di alcolisti.

Il Progetto Aosta Sicura, che si protrarrà fino a maggio, comprenderà una serie di azioni educative nelle scuole, presso le autoscuole e nei luoghi di incontro giovanile, una campagna di comunicazione coinvolgente e eventi dedicati a esercenti, insegnanti e operatori del trasporto. Inoltre, si rafforzeranno i servizi di controllo per prevenire lo spaccio di stupefacenti presso le scuole e si intensificheranno i posti di controllo per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e droga.