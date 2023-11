Carrel e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali uniti per sviluppo territorio

L'incontro è stato finalizzato a esaminare temi rilevanti per entrambe le parti e a consolidare la collaborazione tra l'Assessorato e l'Ordine. Il Consiglio direttivo, guidato dalla Presidente Roberto Gaudio e dal vice-Presidente Luca Pezzuolo, ha affrontato strategie per migliorare la sinergia tra le due entità e per condividere conoscenze e competenze utili per lo sviluppo territoriale.

In particolare, si è discusso dell'implementazione delle prossime misure del CSR 2023/27, evidenziando la necessità di indirizzare i fondi assegnati in modo mirato per favorire il settore agricolo.

L'Assessore Carrel ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione per strutturare in modo efficace i bandi del CSR, affinché possano servire al meglio il settore agricolo, ribadendo l'impegno dell'Assessorato nel collaborare con gli attori del territorio per un utilizzo ottimale delle risorse destinate al settore.