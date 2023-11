Piantumazione di 25 piante in occasione della Giornata nazionale degli alberi

Si celebra oggi in Italia la Giornata Nazionale degli Alberi istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013.

L’obiettivo della ricorrenza è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e dalle foreste.

Secondo i dati del Rapporto Aree Urbane dell'ISPRA il totale degli alberi monumentali, su scala metropolitana, ammonta a 456, localizzati in tutte le città eccetto Messina; la maggioranza dei Comuni ha verde pubblico pro capite compreso fra i 10 e i 30 m2/ab.



In concomitanza con la Giornata degli Alberi verranno messi a dimora ad Aosta 5 aceri nel parcheggio sito in Via Monte Pasubio angolo Via Monte Solarolo e 20 betulle nel corner della rotatoria sita in Via Parigi allo svincolo con Via delle Regioni. E' annunciata la presenza all’evento dell’Assessore Marco Carrel e del Sindaco di Aosta, Gianni Nuti.

La messa a dimora delle 25 piante è parte di un più ampio progetto da parte del Comune di Aosta che prevede, dopo il centinaio di nuove alberature del 2022, la messa a dimora di ulteriori 85 piante nel 2024, sia con lo scopo di ripristinare filari per i quali si era reso necessario l’abbattimento di alcuni esemplari con problemi di stabilità, sia per arricchire e riqualificare aree verdi comunali distribuite in varie zone cittadine con la messa a dimora di piante non presenti in precedenza.