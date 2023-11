Incontro tra Carlo Marzi e l'Assessore della Sanità del Piemonte

L’Assessore Carlo Marzi ha incontrato a Torino l’Assessore regionale della Sanità, livelli essenziali di assistenza ed edilizia sanitaria della regione Piemonte, Luigi Icardi.

Nel corso dell’incontro, i due Assessori hanno approfondito le esigenze comuni delle due regioni, valutando positivamente il lavoro svolto attraverso proficue collaborazioni, come avvenuto pochi giorni fa in occasione dell’intervento dell’elisoccorso notturno valdostano all’Ospedale Molinette, grazie alla convenzione tra la Valle d’Aosta e il Piemonte sull’impiego dell’elicottero.

“C’è la volontà comune – afferma l’Assessore Carlo Marzi - di rafforzare e implementare le collaborazioni già in essere, sviluppando nuove sinergie e progettualità in una logica di collaborazione e condivisione. In particolare, rinnovando la convenzione relativa alla Rete oncologica/pediatrica e approfondendo possibili nuove collaborazioni, come le reti interregionali per la presa in carico e il tempestivo intervento nei casi di traumi, infarto e ictus e quelle patologie quindi nelle quali la tempestività è vitale.”

L’Assessore Marzi incontrerà domani a Roma il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Nel corso dell’incontro conoscitivo, l’Assessore rappresenterà al Ministro le peculiarità territoriale e lo sviluppo che caratterizzano la sanità regionale e le azioni intraprese per migliorare le prestazioni del nostro servizio sanitario, confermandone le eccellenze e accrescendone l’attrattività.