Da Cassese ribadita importanza qualità amministrazione per ultimo miglio

“Il professor Cassese anche in questa seconda audizione ha fornito un contributo prezioso per quanto riguarda autonomia e Lep, offrendo chiarimenti più che esaustivi sia in merito al lavoro del Clep, sia sulle prospettive future su questo tema. Grande importanza, a nostro avviso, hanno i richiami su quanto sia determinante la capacità amministrativa come ‘ultimo miglio’. Di fatto, la capacità amministrativa è l’unica in grado di fare sintesi e garantire l’eguaglianza delle prestazioni a beneficio della collettività. Solo attraverso scelte politiche responsabili e una classe dirigente all’altezza di gestire adeguatamente le risorse, si potrà raggiungere risultati concreti in termini di lotta ai divari tra diverse zone del Paese. Un lavoro che si attende da oltre vent’anni e che finalmente, grazie al grande lavoro del ministro Calderoli, si sta concretizzando passo dopo passo. L’autonomia può essere la spinta decisiva per velocizzare questo percorso fondato su responsabilità, trasparenza e buona amministrazione. La riforma è una sfida che il Paese può e deve cogliere, avanti così”.

Lo dichiarano le senatrici della Lega Erika Stefani e Nicoletta Spelgatti, al termine dell’audizione del professor Cassese in Commissione Affari Istituzionali.