Fabio Fazio scippa ascolttori aslls Rai

Gli ascolti televisivi di ieri hanno registrato una significativa impennata per Fabio Fazio su Nove, che ha portato la rete a consolidarsi come la terza opzione preferita nella prima serata della domenica. "Che Tempo Che Fa" ha conquistato l'attenzione di 2.487.000 spettatori (12,1%) nella prima parte e di 1.342.000 spettatori (9,7%) nella seconda parte, nota come "Il Tavolo". Il notevole successo di pubblico può essere attribuito alla presenza di ospiti di rilievo, tra cui Beppe Grillo, il quale ha fatto il suo ritorno in televisione dopo quasi 10 anni di assenza, e la talentuosa cantante Elodie.

Nella settimana precedente, "Che Tempo Che Fa" aveva interessato 2.156.000 spettatori (10,5%) nella prima parte e 1.217.000 spettatori (8,5%) nella seconda parte. Il costante aumento degli ascolti testimonia il fascino duraturo dello spettacolo condotto da Fabio Fazio e la sua capacità di attirare un pubblico sempre più ampio.