Courmayeur: Attivazione servizio sperimentale educativo-pedagogico a sostegno della neo-genitorialità

Nell’ambito delle azioni finanziate con le risorse a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno 2022, è stato avviato in via sperimentale un servizio educativo e pedagogico a sostegno della neo- genitorialità che sarà attivo sino al 31.07.2025.

Il servizio, affidato alla società cooperativa sociale Noi e Gli Altri, ha l’obbiettivo di rispondere al bisogno di accompagnamento e cura delle famiglie in particolare nel periodo di maggiore fragilità, quello dei primi anni di vita dei figli, ma anche quello più significativo in termini di relazione genitore- figlio, promuovendo azioni che, da un lato, consentano alle madri e ai padri di non sentirsi soli e di esercitare al meglio le proprie funzioni genitoriali, connettendosi con le risorse presenti nella comunità locale, e dall'altro che permettano altresì la rilevazione precoce e preventiva di situazioni critiche.

I destinatari dell’iniziativa sono le neo-famiglie sul territorio valdostano che necessitano di sostegno nell’affrontare la sfida della genitorialità attraverso interventi di carattere educativo e pedagogico, sia individuali che di gruppo.

Il servizio sperimentale, che si intende complementare agli interventi offerti dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, offre:

− consulenza individualizzata alle neo- famiglie che sentano il bisogno di confronto e sostegno individualizzato per fronteggiare quei sentimenti di isolamento e inadeguatezza che spesso sopraggiungono dopo il parto, con un focus specifico sul ruolo del papà;

− attività di sostegno di gruppo per favorire un confronto aperto tra famiglie che vivono le stesse esperienze e fatiche;

− attività domiciliare (home visiting).

− Attività di orientamento all’utilizzo dei servizi rivolti alla prima infanzia presenti sul territorio.

CONTATTI

dr.ssa Maurizia Serventi

genitoriperscelta@gmail.com

+39 335 319182