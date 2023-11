Lo Trèn di Verrayes festeggia i suoi primi 30 anni

La Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) informa che la compagnia teatrale Lo Trèn di Verrayes è pronta a festeggiare ufficialmente, con “Lo Trèntán”, i suoi tre decenni d’attività, sabato 18 novembre dalle 17,30 nel padiglione allestito in Località Rapy.

La “Fèta dou téatre én Patoué” verrà introdotta dall’intervento musicale e canoro «Can n’avin lè-z-ole», a cura di Maura Susanna e Yvette Buillet in ricordo di Lidia Philippot, al quale seguirà la messa in scena di due pièces a entrata libera.

La prima con Lo Pitché Trèn (bambini):

«L’opetail dé Marseillé» (l’ospedale di Marseillé)

Testo: Joël Cena e Rouja Meynet

Giovani attori: Iris Mathamel, Lyam Porliod, Yari Porliod, Philippe Ronc,

Sébastien Machet, Luce Foudon e Ariel Dandres

e l’altra con Lo Trèn (adulti), pièce rispolverata dal passato, scritta da Elena Foudon e Erika Perrin:

Vèvva… que de tracas! (vedova... di cosa ti preoccupi!)

Attori: Elodie Charles, Corinne Foudon, Corrado Foudon, Elena Foudon, Mathieu Foudon,

Yro Porliod, Alizée Ronc, Fabio Ronc, Marisa Voulaz e Mathieu Yeuilla

«Lo Trèn è nato nel 1993 grazie a Giuliana Cerise e alla sua famiglia e siamo felici per questo compleanno. Un bel traguardo – dice Corinne Foudon, la presidente della compagnia dal 2022 -. Oltre a Giuliana, vorremmo qui ricordare anche Lidia Philippot, Claudio Foudon e Oriana Neyroz gli altri autori dei testi. Testi che ci piace ogni tanto rispolverare, anche se ora li scriviamo noi della compagnia. Nel tempo sul palco si sono esibiti una sessantina di attori ed è bello pensare che il gruppo di bambini, n curato da Joël e Rouja dal 2019, possa portare avanti questa realtà teatrale a cui siamo molto legati. Alla festa abbiamo invitato tutti coloro che hanno fatto parte della compagnia e confidiamo nella loro presenza, ma il nostro invito è rivolto anche agli attori delle altre compagnie e a chi vorrà passare la giornata con noi».

Dopo le pièces ci sarà dalle 19 l’Apero-Buffet (prenotazioni entro il 15 novembre al 3338895415 (Corinne) o al 3348624323 (Yro) anche messaggio WhatsApp o SMS) e dalle 21 la serata danzante con il gruppo «Le voci del Piemonte» (libera per tutti), oltre alla buvette a cura della Pro loco Amis de Verrayes. Pro loco che, per la festa dei 30 anni di Lo Trèn, ha programmato, già venerdì 17 novembre a partire dalle 23, il DJ-set by Eporadio a ingresso libero.