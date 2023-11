Eleonora Rossi nominata Coordinatrice VdA Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

Un cambio di passo in linea con quanto accade nel Paese, dove cresce il numero di cammini e percorsi ben strutturati e delle persone, in maggioranza donne, che li percorre. Ciò ha avuto un impatto economico anche nelle aree attraversate, soprattutto quelle più marginali: nel 2022 il passaggio di chi cammina ha prodotto almeno un milione di pernottamenti documentati.

In Valle d’Aosta è stata nominata la nuova coordinatrice Eleonora Rossi, laureata in Scienze e Tecnologie per la Natura e l’Ambiente. “"La mia passione per la natura e la montagna mi ha portato a trasferirmi in Valle d’Aosta ormai dieci anni fa; con la stessa passione e determinazione vorrei portare avanti il coordinamento nella mia regione d'adozione, cercando il più possibile di migliorare e mediare la delicata situazione che abbiamo in Vallée” ha dichiarato la coordinatrice valdostana.



“Torniamo da Trieste focalizzando l’attenzione sulle regioni, dove AIGAE mostra tutta la sua vitalità, sia per quanto riguarda il ricambio generazionale e di genere, sia per la maggiore capacità di interagire con i nostri territori. – Ha affermato Guglielmo Ruggiero, Presidente AIGAE – I 3.500 soci di AIGAE sono una risorsa importante per promuovere e valorizzare il turismo lento attraverso la scoperta della natura e dei nostri paesaggi"”.