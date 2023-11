Presto in Valle una struttura per la gestione integrata dei pazienti obesi

La Giunta, su proposta dell'assessore Carlo Marzi, ha dato il via libera all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni, sottolineando l'importanza delle Linee Guida per la Prevenzione e il Combattimento del Sovrappeso e dell'Obesità.

Questo rappresenta un passo significativo verso la tutela della salute pubblica, dato che l'obesità è diventata una sfida globale. Si è evidenziato il fatto che i bambini sovrappeso o obesi hanno un rischio maggiore di sviluppare obesità in età adulta. La Giunta ha preso l'iniziativa di affidare all'Azienda USL la creazione di un percorso integrato di prevenzione, diagnosi, trattamento e assistenza per i pazienti obesi, che coinvolgerà sia gli adulti che i bambini.

Un altro importante passo è stato compiuto nel campo della salute mentale. La Giunta ha confermato il proseguimento dei progetti di prevenzione per i bambini e gli adolescenti in situazioni di fragilità psicologica e di supporto psicologico ai pazienti oncologici. Queste iniziative mirano a individuare in modo precoce le situazioni di fragilità emotiva nei bambini in età scolare, fornendo un supporto adeguato e un piano di cura in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche. L'obiettivo principale è prevenire disturbi psichici, dimostrando un impegno tangibile verso il benessere psicologico della popolazione.

L'attenzione alla salute continua anche nel caso dei pazienti oncologici. È stato evidenziato l'importante ruolo svolto da un team multidisciplinare nell'accompagnare i pazienti nelle diverse fasi della malattia, dalladiagnosi alle terapie, dalla chirurgia alle cure palliative. Questo supporto mira a facilitare l'accettazione della diagnosi e ad incoraggiare una partecipazione attiva dei pazienti nel processo di cura.

Per finanziare queste iniziative, la Giunta ha stanziato un budget complessivo di 116.578,89 euro, dimostrando un impegno finanziario concreto verso la promozione del benessere psicologico e l'accesso ai servizi psicologici.

Infine, un ulteriore passo importante è stato compiuto con l'approvazione del Piano di Prevenzione Regionale e del Calendario Vaccinale per il periodo 2023-2025. Questi documenti riflettono l'adesione all'Accordo della Conferenza Stato-Regioni e definiscono chiaramente le aree prioritarie di azione e gli obiettivi con indicatori di monitoraggio specifici. È stato sottolineato che il piano tiene conto delle esigenze regionali emerse durante le precedenti campagne di immunizzazione.

Oltre alle vaccinazioni offerte gratuitamente per diverse fasce d'età, il nuovo calendario fornisce raccomandazioni per categorie di persone a rischio, come pazienti con condizioni patologiche, esposizioni professionali e per viaggi di lavoro, turismo o studio.

Questo piano è stato concepito con la flessibilità necessaria per essere costantemente aggiornato in base alle evidenze scientifiche e ai futuri sviluppi in campo biomedico.

L'organizzazione operativa delle attività vaccinali sarà gestita dall'Azienda USL, coinvolgendo Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti, dimostrando un impegno tangibile verso la salute pubblica. Inoltre, è previsto un piano di comunicazione regionale in collaborazione con l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, dimostrando un approccio olistico per promuovere la salute dei cittadini.