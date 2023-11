Assemblea CAI a Nus

Sono passati 10 anni dall’ultima Assemblea dei Delegati che il CAI Gruppo Regionale della Valle d’Aosta aveva organizzato con ottimi riscontri al Forte di Bard. Quella del 2013 non era di certo la prima riunione dei rappresentanti di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, regioni che compongono l’Area LPV del Club Alpino Italiano.

Quello che fino al 2007 si è definito “Convegno” ha già svolto le sue assise nella nostra regione a Saint-Vincent (1957), Aosta (1963, 1973 e 1991), Verrès (1971, 1989 e 2002) e Pont-Saint-Martin (1998). Per non parlare del 2016 a Saint-Vincent, quella che a detta di molti è stata una delle migliori Assemblee Nazionali con oltre 400 delegati da tutta Italia.

Nell’autunno 2023 il CAI Valle d’Aosta è dunque coinvolto appiano per il ritorno di un importante appuntamento del sodalizio, cosa che ci rende onore e che ci impegna non poco nella sua organizzazione.

Il programma dell’evento si articola su momenti istituzionali richiesti dallo Statuto, come la relazione sulle attività svolte dai Gruppi Regionali e dalle Commissioni Tecniche Operative, oppure il rinnovo di diverse cariche sociali. Ma sono all’ordine del giorno anche la trattazione di argomenti di più ampio respiro, ad esempio l’intervento del Gruppo di lavoro Giovani LPV, per un maggior coinvolgimento di nuove leve nell’attività, oppure l’analisi del primo Bilancio Sociale del CAI che evidenzia come gli investimenti messi in campo ritornano alla collettività innegabilmente incrementati.

Non mancherà un aggiornamento sul percorso verso il 101° congresso CAI a Roma, il cui tema “La montagna al tempo dei cambiamenti climatici” dovrebbe forse essere al centro del dibattito e della pianificazione anche in Valle d’Aosta.

La proposta di svolgere qui l’Assemblea, in quest’anno, è però stata ispirata da due anniversari che cadranno in concomitanza nel 2024: il 50° della Sottosezione di Saint-Barthélemy ed il 50°del periodico Montagnes Valdôtaines: la riunione sarà un’ottima vetrina per anticipare le iniziative che si intendono proporre per le celebrazioni, con l’intento del massimo risalto e coinvolgimento possibili che escano, ci auguriamo, dall’ambito del corpo sociale.

In questa ottica, sono previste due iniziative collaterali a libera partecipazione:

sabato 4, ore 20:45 - Sala Consiglio del Municipio di Nus : “Obiettivo 1/2 secolo, esercizi di memoria per la Sottosezione (... racconti dalle “montagne minori” ...)” - Serata per immagini