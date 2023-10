Aosta: Chiusura della scuola dell’infanzia “Corrado Gex

In relazione alla chiusura della Scuola dell'Infanzia "Corrado Gex" dell'Istituzione Scolastica "Luigi Einaudi", avvenuta stamattina a causa di un'allagamento verificatosi nei locali dell'edificio situato in Viale della Pace, numero 30, che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, l'Amministrazione comunale di Aosta precisa con una nota che l'allagamento non è stato causato da un problema nel sistema idrico né da cedimenti strutturali dell'edificio scolastico.

Pare infatti che sia provocato da una rottura del tubo di collegamento della lavastoviglie utilizzata nella scuola.

"Purtroppo - si legge nella nota - dato che la rottura è avvenuta nel corso del fine settimana, l'acqua ha continuato a fuoriuscire in modo inarrestabile, causando danni al pavimento in legno dei locali al piano terra e infiltrandosi nel piano interrato. Questo ha danneggiato il materiale custodito nelle varie stanze, oltre all'impianto elettrico installato a soffitto".

Gli uffici comunali competenti sono stati prontamente attivati per fornire assistenza immediata insieme ai Vigili del Fuoco. Sono stati condotti i primi sopralluoghi e, soprattutto, sono state avviate le procedure per trovare una soluzione temporanea che possa ospitare i 63 bambini che frequentano la Scuola "Gex".

La scelta della sistemazione temporanea terrà conto della disponibilità di spazi all'interno degli edifici scolastici, sia integralmente che parzialmente liberi per accogliere gli studenti.