Gran Paradiso est à l'honneur à Albertville dans le cadre du Festival Le Grand Bivouac avec un double événement

Du 18 au 22 octobre, dans le cadre des collaborations que le Gran Paradiso Film Festival entretient avec d'autres festivals au niveau national et international, le Grand Paradis a été le protagoniste du 22ème Festival Le Grand Bivouac, le festival du documentaire et du livre qui se tient à Albertville, en Savoie, tous les ans en octobre depuis 2002 et qui, cette année, avait pour thème " Y croire encore ".

Dans la soirée du vendredi 20 octobre, un espace spécial a été réservé au Gran Paradiso Film Festival : la directrice artistique Luisa Vuillermoz a retracé la longue histoire de l'événement et illustré les points forts de la 26ème édition qui vient de s'achever. Ont ensuite été projetés deux des succès de la 25ème édition du Gran Paradiso Film Festival : le court métrage " Lo Combat " (Gaël Truc, 2022) - lauréat du prix CortoNatura décerné par le jury technique - en présence du jeune réalisateur valdôtain Gaël Truc, et le film " Mon jardin aux mille abeilles " (David Allen, 2021), meilleur long métrage selon le jury technique du Festival.

Samedi 21 octobre après-midi, Luisa Vuillermoz, directrice de la Fondation Grand Paradis, a participé à une table ronde avec Rozenn Hars, présidente du Parc de la Vanoise, Danièle Bonnevie, garde-monitrice, et, en lien, le philosophe des sciences Etienne Klein. Devant une salle comble, la session "Parcs Nationaux : sanctuaires ou grands bivouacs du vivant ?" a été un hommage aux parcs nationaux, à leur longue histoire et à leur absolue modernité, ainsi que l'occasion pour la Fondation Grand Paradis de présenter ses nombreuses activités dans le Parc National du Grand Paradis, le plus ancien d'Italie.

Luisa Vuillermoz était également membre du jury technique du prestigieux festival français - composé du réalisateur Gilles Perret et de la présidente du Festival International de Programmes Audiovisuels (FIPADOC) Anne Georget - chargé de sélectionner les lauréats des Grands Prix " Reflets du monde " (prix du meilleur film en compétition internationale) et " Premiers regards " (prix de la meilleure première œuvre, soutenu par les villes d'Albertville et d'Aoste), décernés lors de la soirée de remise des prix le samedi 21 octobre. Le Grand Prix du Grand Bivouac a été attribué au film " Le fil d'or " de Nishtha Jain, tandis que le prix " Premiers Regards " a été décerné au film " Kash kash, sans plumes on ne peut pas vivre " de Lea Najjar.

La semaine à Albertville a également été l'occasion de consolider le partenariat qui lie le Gran Paradiso Film Festival au Grand Bivouac, fondé par le journaliste Guy Chaumereuil. Le Festival français, conçu pour aider le public le plus large à comprendre le présent et à découvrir le monde, a proposé une sélection internationale de documentaires, un salon du livre, des rencontres littéraires, des conférences et des débats avec des experts, ainsi que des concerts, des expositions et des ateliers, recueillant un large consensus auprès du public, avec plus de 30 000 participants.

La directrice de la Fondation Grand Paradis, Luisa Vuillermoz, a déclaré : " Une occasion précieuse d'enrichissement et d'échange international pour resserrer les liens, y compris transfrontaliers, à une époque où la connexion entre les différents pays est plus difficile, ainsi que pour explorer de nouveaux projets communs pour l'avenir, également avec l'administration et les institutions locales, et pour promouvoir la Vallée d'Aoste auprès d'un public attentif et conscient, qui a montré un grand intérêt pour notre Festival et notre Parc ".